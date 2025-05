L'economista Clara E. Mattei: Els EUA "no tenen capacitat econòmica per competir amb la Xina"

Afirma que els aranzels de Trump són "un pretext" per apujar preus que recauen en els consumidors

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

L'economista i escriptora italiana Clara E. Mattei ha afirmat en una entrevista d'Europa Press que el poder dels Estats Units està morint i "no té capacitat econòmica per competir amb la Xina".

"Amèrica està perdent la seva hegemonia. Aquesta guerra comercial és només una manera d'intentar reafirmar el seu poder", ha afegit l'autora de 'El orden del capital. Cómo los economistas inventaron la austeridad y allanaron el camino al fascismo' ('L'ordre del capital. Com els economistes van inventar l'austeritat i van aplanar el camí al feixisme'), publicat per l'editorial Capitán Swing.

Mattei, professora d'Economia a la Universitat de Tulsa (Oklahoma) i directora del Centre d'Economia Heterodoxa (CHE) de Tulsa, investiga en el seu primer llibre els orígens de les polítiques d'austeritat després de la crisi de la Primera Guerra Mundial: "Benito Mussolini, el pare fundador del feixisme, va arribar al poder i va enfortir el seu poder a través de polítiques d'austeritat".

Segons ella, la situació actual de l'economia és el resultat de l'austeritat, ja que s'ha implementat durant més de cent anys i "està en l'ADN del sistema econòmic".

Considera que aquest sistema econòmic que fa que augmenti la precarietat i es perdi consciència de classe: "L'èxit de l'austeritat és la seva capacitat per afeblir els treballadors".

Per això "els estats no poden gastar en serveis socials, perquè s'arrisquen a empoderar la gent" i, en canvi, invertir en l'exèrcit, en la defensa i finançar guerres està dins de la lògica de l'austeritat.

"L'austeritat no es tracta d'estats gastant menys, sinó d'estats gastant en contra dels treballadors en favor de la classe capitalista", ha afegit.

DECADÈNCIA I INFLACIÓ

Per l'autora, l'aplicació dels aranzels als Estats Units beneficiarà els capitalistes i de cap manera els treballadors, "especialment perquè serà un pretext per augmentar els preus, que recauran en els consumidors".

No creu que aquesta política porti gaire lluny els Estats Units i espera que Europa entengui que no hauria de seguir el mateix camí, perquè "Amèrica és realment un imperi decadent".

Considera que els Estats Units no tenen capacitat econòmica per competir amb la Xina, però "tampoc tenen credibilitat" perquè està finançant un genocidi i la gent s'adona de la violència de l'imperialisme americà, segons ella.

A més, ha assegurat que la inflació mostra que el sistema no és efectiu i no funciona per a la gent, per la qual cosa espera que aquesta situació ajudi a polititzar l'economia i que la gent qüestioni les seves bases, com la propietat privada, la producció i el treball salarial.

Ha explicat que el sistema capitalista requereix salaris baixos i taxes d'explotació altes, però també algú per comprar coses, "i òbviament aquestes dues coses estan en conflicte".

POLÍTIQUES EUROPEES

Respecte a les polítiques a Europa durant la pandèmia per la covid, Mattei ha assegurat que van ser "molt en línia amb la lògica de l'austeritat", finançant el sector farmacèutic.

L'exprimer ministre italià Mario Draghi és "l'home de l'austeritat" i ha assegurat que Itàlia ha privatitzat i destruït la seva infraestructura social des dels anys 80, per la qual cosa creu que no es pot esperar de Draghi una política gaire diferent.

Mattei veu necessari "entendre que el coneixement econòmic és empoderant", però per això cal un tipus de coneixement diferent, que estigui en connexió amb els problemes de les persones.

Això és el que mira de fer al CHE, on tenen la idea de no deixar les decisions econòmiques en mans dels experts, diu: "Els models econòmics són profundament classistes".