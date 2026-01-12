L'economia espanyola creixerà un 2,1% el 2026 i la inflació serà del 2%, segons CaixaBank Research

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
L'ocupació s'incrementarà un 1,8% i la taxa d'atur se situarà en el 9,7%
BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
L'economia espanyola creixerà un 2,1% el 2026, respecte al 2,9% previst a tancament del 2025, i la inflació se situarà en el 2% a tancament de l'any en relació amb el 2,7% del 2025, segons l'informe mensual de CaixaBank Research, publicat aquest dilluns i recollit per Europa Press.
Així mateix, l'ocupació s'incrementarà un 1,8% --s'espera un 3,1% per al 2025-- i la taxa d'atur se situarà en el 9,7%, en comparació amb el 10,4% previst a tancament de l'any passat.
L'entitat ha explicat que la "situació de l'economia espanyola és relativament positiva", tot i que hi continua havent desafiaments a superar per sostenir la tendència de creixement a mitjà termini.
Així, el consum de les llars i la inversió "continuaran impulsant l'economia en els pròxims mesos", juntament amb el manteniment de l'impacte positiu de les baixades dels tipus d'interès de l'any passat.
També assenyala que el creixement demogràfic --impulsat per la immigració "previsiblement continuarà donant suport a l'ocupació i el consum".
RISCOS
CaixaBank Research ha assenyalat que entre els principals riscos per a l'economia hi ha un context internacional que "no és favorable", ja que els principals socis comercials d'Espanya tenen un ritme de creixement modest.
A més, assenyala el "desequilibri creixent en el sector immobiliari", amb un fort creixement de la demanda, que no va acompanyat d'un augment de l'oferta, la qual cosa porta a un increment del dèficit d'habitatge a les zones de més demanda.
D'altra banda, el banc ha assenyalat que el creixement de la productivitat és un altre gran desafiament per a l'economia espanyola, i assenyala que "totes les comunitats autònomes compten amb algunes dimensions en les quals es poden recolzar per continuar millorant la seva productivitat".