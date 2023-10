L'economia catalana creixerà un 2,7% el 2023 i un 1,8% el 2024, segons BBVA Research

La inflació se situarà entre el 3,5% i el 4% els dos anys



BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

L'economia catalana creixerà un 2,7% el 2023, una dècima més que l'última previsió, i un 1,8% el 2024, dues dècimes menys, segons les previsions de BBVA Research.

Ho ha explicat aquest dimarts en una roda de premsa l'economista en cap per a Espanya de BBVA Research, Miguel Cardoso, amb el director territorial a Catalunya, José Ballester.

Cardoso ha explicat que, durant la primera part de l'any, la demanda externa "ha tingut un comportament excepcional", tant en serveis com en turisme, i que els últims mesos hi ha hagut un canvi en l'increment econòmic amb un important i creixent protagonisme de la demanda interna.

Ha apuntat que la revisió a la baixa per l'any vinent es deu a la incertesa sobre l'impacte de l'increment dels tipus d'interès en la demanda interna i a una "possible" política fiscal contractiva dels governs per complir els objectius de dèficit i les noves regles fiscals.

Ha afegit que la minoració de les previsions del 2024 es deu a un deteriorament de les perspectives de l'eurozona, la qual cosa a Catalunya afectaria tant les exportacions de béns com el turisme.

"L'any vinent el creixement es pot mantenir perquè la desacceleració de la demanda externa es pot compensar amb el creixement del consum de les llars després de dos anys en què el poder adquisitiu va minvar", ha afegit.

Les previsions de BBVA Research també passen per un increment de la inflació d'entre el 3,5% i el 4% tant aquest any com el vinent, i per la creació de 90.000 llocs de feina anuals.

SALARIS

Cardoso ha augurat la possibilitat que els salaris "creixin consistentment per sobre de la inflació" en els pròxims mesos, d'acord amb els nous acords salarials.

"En la mesura que la inflació es redueix i està per sota dels salaris, veurem que les famílies responen amb més certesa sobre la despesa i això impulsarà el creixement del consum", ha apuntat.

D'altra banda, ha dit que "és difícil" que la taxa d'atur a Catalunya baixi del 8%, ja que si el mercat laboral continua enviant senyals d'acceleració, hi haurà més gent de Catalunya que comenci a buscar feina i s'atraurà més treballadors, ja que el 70% dels nous empleats de l'últim any són estrangers.

TIPUS D'INTERÈS

Cardoso ha assenyalat que no es preveu que la inflació se situï al voltant del 2% que té com a objectiu el Banc Central Europeu (BCE), sinó que es mantindrà per sobre.

Això "obligaria el BCE a mantenir els tipus d'interès en els nivells actuals i que no hi hauria reduccions abans de l'últim trimestre del 2024.