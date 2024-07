L'economia catalana creixerà un 2,6% el 2024 i un 2,1% el 2025, segons BBVA Research

L'entitat preveu que la taxa d'atur baixi fins al 8,3% l'any vinent

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El producte interior brut (PIB) de Catalunya creixerà un 2,6% el 2024, per sobre de la mitjana d'Espanya per quart any consecutiu i cinc dècimes per sobre de l'última previsió, i un 2,1% el 2025, una dècima més.

Ho ha explicat aquest dimarts en una roda de premsa l'economista en cap per a Espanya de BBVA Research, Miguel Cardoso, juntament amb el director territorial a Catalunya, José Ballester.

Cardoso ha recordat que a finals de l'any passat hi havia una important incertesa sobre l'economia, que ha anat desapareixent, i que l'"evolució recent de l'economia catalana és molt positiva".

Ha explicat que aquesta millora de l'economia catalana es deu al creixement de l'ocupació, especialment lligat a l'exportació de serveis, tant els vinculats al turisme com els no turístics.

L'economista en cap ha afegit que el creixement també es deu al "fort augment de la immigració", a l'augment de la despesa pública pels fons Next Generation i al comportament positiu de la producció industrial.

Durant la seva intervenció, Ballester ha assenyalat que la millora de les previsions del PIB es deu al "bon comportament del sector serveis i a la millora de la indústria".

OCUPACIÓ

L'entitat ha previst que entre aquest any i el vinent es creïn a Catalunya 192.000 llocs de feina, la qual cosa portaria la taxa d'atur al 8,3%.

Cardoso ha explicat que "la reducció del creixement no va ser tan intensa" com s'esperava i que no es va arribar a convertir en destrucció d'ocupació.

Així mateix, "la recuperació ha estat força intensa", amb un increment del 0,8% el segon trimestre de l'any, sobre el qual el directiu ha dit que és un creixement anualitzat superior al 3%, que ha definit de força significatiu.

Sobre la possible reducció de la jornada laboral, Cardoso ha assenyalat que Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb més treballadors que estan per sobre de les 37,5 hores setmanals.

Ha dit que alguns sectors poden tenir un augment de la productivitat, però que en d'altres "és impossible compensar" i suposarà un increment de costos salarials, i ha afegit que pot tenir un impacte al voltant de l'1% de l'ocupació.

COLLS D'AMPOLLA

L'economista en cap ha dit que en el futur hi pot haver colls d'ampolla, lligats a les externalitats negatives de l'increment del turisme d'estrangers i a assolir el límit de disponibilitat de places.

També ha assenyalat que "part dels beneficis de la recuperació" poden anar a famílies amb una baixa disposició a la despesa i a l'afectació de l'ajust fiscal que es preveu el 2025 per les noves regles europees com incerteses per a l'economia.