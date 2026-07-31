L'economia catalana creix un 3% en el segon trimestre, segons l'Idescat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha explicat que el producte interior brut (PIB) català va créixer un 3% interanual en el segon trimestre, tres dècimes més que l'espanyol (2,7%), mentre que, a la Unió Europea, va créixer un 1,2%, en un comunicat aquest divendres.
En termes intertrimestrals, l'economia catalana va créixer un 0,7% entre abril i juny, la mateixa xifra que l'economia espanyola i dues dècimes més que la UE.
L'Idescat ha afegit que el creixement del PIB es deu a l'evolució positiva de la construcció i els serveis, que van créixer un 3,7%, mentre que la indústria va augmentar un 1,5% i l'agricultura, un 0,3%.