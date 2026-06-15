L'economia catalana creix un 2,9% en el primer trimestre, segons l'Idescat

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El producte interior brut (PIB) de Catalunya ha registrat un creixement del 2,9% interanual en el primer trimestre del 2026, i tres dècimes més que en el trimestre anterior, en el qual l'economia va créixer un 2,6%, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
L'alça, explica l'entitat aquest dilluns en un comunicat, està relacionada principalment amb la bona evolució de la demanda interna, d'un 3,3% més interanual, gràcies a l'augment del consum de les llars (+3,4%) i el de formació bruta de capital (3,3%).
La taxa de creixement del PIB de Catalunya també és dues dècimes superior que la de l'economia del conjunt d'Espanya (+2,7%) i que la de la Unió Europea (+0,7%), mentre que en termes intertrimestrals, l'alça ha estat del 0,6%, igual que l'espanyola, i davant la caiguda de l'economia comunitària (-0,1%).
Respecte a la demanda, l'Idescat ha destacat que tots els components han registrat taxes elevades de creixement, però també amb una intensitat menor en els trimestres anteriors: quatre dècimes menys en el consum de llars i set dècimes menys en el de les administracions.
Des del punt de vista de l'oferta, també tots els sectors han anotat una evolució positiva, especialment elevada en la construcció (+5,5%) i serveis (+3,7%), i amb menys intensitat en l'agricultura (+1,6%) i la indústria (+0,9%).