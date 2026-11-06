L'economia catalana creix un 2,9% interanual en el tercer trimestre, segons l'Idescat

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El PIB de Catalunya ha crescut un 2,9% interanual en el tercer trimestre, dues dècimes més que el PIB de l'economia espanyola i també per sobre de l'alça de l'1,5% de la Unió Europea, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
En un comunicat aquest divendres, ha afirmat que l'alça del PIB s'explica "principalment" per la dinàmica dels sectors de la construcció (+4,3%) i dels serveis (+3,5%), i també creixen la indústria (+1,1%) i l'agricultura (+0,1%).
Respecte al segon trimestre, l'economia catalana ha crescut un 0,7%, també una dècima per sobre de l'alça registrada per l'economia espanyola (+0,6%) i dues dècimes per sobre de la comunitària (+0,5%).