L'economia catalana creix un 2,9% interanual en el primer trimestre, segons l'Idescat

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El producte interior brut (PIB) de Catalunya ha registrat un creixement del 2,9% interanual a tancament del primer trimestre de l'any, dues dècimes per sobre l'evolució del conjunt de l'economia espanyola i respecte el creixement de l'1% del conjunt de l'economia europea, segons l'estimació avançada anunciada aquest divendres per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
En termes intertrimestrals, és a dir, en comparació amb l'últim trimestre de l'any anterior, la taxa de variació a Catalunya ha estat d'un 0,6%, en línia amb la del conjunt d'Espanya i cinc dècimes per sobre la mitjana de la Unió Europea (0,1%).
Per sectors d'activitat, tots han registrat alces respecte al primer trimestre de fa un any: el sector serveis d'un 3,7%, la indústria d'un 0,6%, la construcció d'un 5,4% i l'agricultura d'un 1,2%.