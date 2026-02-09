L'economia catalana creix un 2,7% a tancament del 2025, segons l'Idescat

En el quart trimestre, el PIB ha augmentat un 2,4% interanual
El producte interior brut (PIB) de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2,7% a tancament del 2025, nou dècimes menys que l'any anterior, quan el creixement de l'economia va ser del 3,6% interanual, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
També és una dècima per sota de l'avenç del conjunt de l'economia espanyola (2,8%), i un punt i una dècima per sobre de la primera estimació del PIB de la Unió Europea (UE), que registra un augment de l'1,6%, segons ha explicat l'Idescat aquest dilluns en un comunicat.
En termes intertrimestrals, l'economia catalana ha crescut un 0,9% en el quart trimestre, una dècima més que l'evolució registrada en el conjunt d'Espanya (0,8%) i sis dècimes per sobre de la de la UE (0,3%).
EVOLUCIÓ PER SECTORS
A tancament de l'exercici, "tots els grans sectors d'activitat presenten unes variacions anuals positives", ha explicat l'Idescat, especialment en el cas de la construcció, que augmenta un 1,8% interanual, dos punts i una dècima menys que el 2024 (3,9%).
Quant al sector serveis, l'evolució ha registrat un augment del 3% del valor afegit, un punt i una dècima menys que l'any anterior, en què l'hostaleria i restauració, la venda i reparació de vehicles o altres activitats professionals són les branques que més hi han contribuït.
La construcció, d'altra banda, ha crescut un 5,3% interanual, tres punts i sis dècimes més que el 2024 (1,7%), i l'agricultura registra un increment de l'activitat en volum del 7,2%, respecte al 4,2% de l'any anterior.
QUART TRIMESTRE
En l'últim trimestre de l'exercici, l'economia catalana ha registrat una taxa de creixement interanual del 2,4%, una dècima per sota que en el tercer trimestre (2,5%).
Tots els sectors han mantingut taxes de creixement positives, una tendència liderada per la construcció (7%), els serveis (2,6%) o la indústria (2,1%).