L'economia catalana creix un 2,7% en el segon trimestre, segons l'Idescat

Basat en el creixement de la demanda interna
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El producte interior brut (PIB) de Catalunya ha registrat una variació interanual del 2,7% en el segon trimestre del 2025, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
L'augment del PIB s'explica principalment pel creixement del 3,7% de la demanda interna, a causa bàsicament de l'increment de la formació bruta de capital (5,9%) i del consum de les llars (3,5%), informa aquest dilluns l'Idescat en un comunicat.
L'evolució de l'economia catalana en el segon trimestre de l'any situa la taxa de creixement del PIB una dècima per sota del creixement de l'economia espanyola (2,8%) i un punt i una dècima per sobre de la Unió Europea (1,6%).
La variació intertrimestral del PIB a Catalunya és del 0,6%, una dècima inferior a la taxa espanyola (0,7%) i quatre dècimes més que la UE (0,2%).
Les estimacions de comptabilitat trimestral del segon trimestre del 2025 incorporen la informació econòmica conjuntural disponible en el moment que s'elaboren i han comportat la reducció d'una dècima en la taxa de variació interanual i el manteniment de la taxa intertrimestral, respecte al creixement del PIB del segon semestre publicat a finals de juliol.
DEMANDA
Des de l'òptima de la demanda, la demanda interna és el component que més contribueix al creixement del PIB del segon trimestre, amb una variació del 3,7%, i el consum de les llars mostra una taxa del 3,5%, sis dècimes menys que el trimestre anterior, mentre que el consum de les administracions públiques registra una variació del 2,2%, un punt i sis dècimes menys que en el primer trimestre.
La formació bruta de capital presenta una taxa interanual del 5,9%, un punt i dues dècimes més que el trimestre anterior, la inversió en béns d'equip mostra una taxa del 9,3% i la inversió en construcció del 3,5%.
Les exportacions totals a l'estranger presenten una variació interanual del 2%, amb una reducció de quatre dècimes respecte al trimestre anterior, i per components l'exportació de béns i serveis registra un augment del 2,2% i el consum dels no residents creix un 1,1%.
Pel que fa a les importacions, presenten una taxa interanual del 3,5%, resultat de l'evolució de les importacions de béns i serveis (3%) i del consum dels residents a l'estranger (11,2%).
OFERTA
Des de l'òptica de l'oferta, el creixement de l'activitat industrial és de l'1,2%, set dècimes inferior al trimestre anterior, i per branques d'activitat destaca l'augment en la indústria farmacèutica i també la fabricació, reparació i instal·lació de maquinària, segons els indicadors d'activitat industrial.
El sector dels serveis incrementa l'activitat un 3,1%, cinc dècimes per sota del trimestre anterior, i la branca del comerç, transport i hostaleria creix un 3,5%; la de les activitats immobiliàries, professionals i altres presenta una taxa del 3,3%, i la de l'administració pública, educació, sanitat i serveis socials registra una taxa de variació del 2,4%.
La construcció creix un 2,3% i manté el valor del trimestre anterior, i el sector agrari presenta una variació interanual del 4,4%, que suposa 2,6 punts per sota del trimestre anterior (7%).