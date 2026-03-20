L'economia catalana creix un 2,7% el 2025, segons l'Idescat

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El producte interior brut (PIB) de Catalunya va arribar als 334.765 milions d'euros el 2025, la qual cosa representa un creixement anual en volum del 2,7%, segons ha informat l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en un comunicat aquest divendres.
Aquesta variació és la mateixa que l'avançament del PIB publicat el passat 9 de febrer (2,7%), que se situa una dècima per sota de l'economia espanyola (2,8%) i un punt i dues dècimes per sobre de la Unió Europea (1,5%).
La demanda interna va créixer un 4,1% el 2025, una dècima menys que la de l'any anterior (4,2%), per l'efecte de l'augment del consum de les llars (3,9%), el consum de les administracions públiques (3,1%) i la formació bruta de capital (6,0%).
En relació amb el comerç exterior, les exportacions totals van augmentar un 4,2% i les importacions un 5,2%.
El quart trimestre va mostrar un increment interanual del 2,6% i una variació intertrimestral del 0,9% amb una creixent evolució tot l'any.
Per sectors d'activitat, destaquen els augments interanuals de l'agricultura i la construcció (9,2% i 7,2%, respectivament), mentre que els serveis creixen un 2,9% i la indústria un 1,2%.