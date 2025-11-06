L'economia catalana creix un 2,4% el tercer trimestre del 2025, segons l'Idescat

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El producte interior brut (PIB) de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2,4% el tercer trimestre del 2025, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
És quatre dècimes inferior al del conjunt de l'economia espanyola en el mateix període (2,8%), mentre que la Unió Europea (UE) registra un augment de l'1,5% el tercer trimestre de l'any, informa l'Idescat en un comunicat aquest dijous.
En termes intertrimestrals, la taxa de variació a Catalunya és d'un 0,7%, una dècima superior a l'espanyola (0,6%) i quatre dècimes per sobre de la registrada a la UE (0,3%).
"EVOLUCIÓ POSITIVA" DE TOTS ELS SECTORS
La variació interanual registrada el tercer trimestre del 2025 ha estat d'un 2,4% --una dècima per sota de la del trimestre anterior (2,5%)--, un creixement impulsat per l'"evolució positiva" de tots els sectors d'activitat, especialment en la construcció, amb una variació del 4,9%.
Quant al sector serveis, registra una taxa de variació interanual del 2,4%, cinc dècimes menys que el segon trimestre de l'any (2,9%), en què l'hoteleria i restauració, l'emmagatzematge i activitats afins al transport, la seguretat i recerca i altres activitats professionals, científiques i tècniques són els que més han contribuït a aquest increment.
La indústria, amb una taxa interanual de l'1,9%, augmenta en quatre dècimes respecte al trimestre anterior (1,5%), amb un creixement destacat en la indústria farmacèutica, l'automobilística i la de fabricació de maquinària i equips, mentre que l'agricultura experimenta un increment del 3,4%, un punt i set dècimes menys que en el segon trimestre (5,1%).