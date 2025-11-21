Publicat 21/11/2025 18:03

L'economia blava té potencial com a motor de turisme sostenible i competitiu, segons Foment

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -

L'economia blava té potencial com a motor d'un model de turisme sostenible i competitiu per a Catalunya, segons es desprèn dels 8ns Esmorzars de Turisme de Foment del Treball i CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, informa la patronal aquest divendres.

Aquesta edició s'ha centrat en el potencial estratègic de l'economia blava i la seva contribució al desenvolupament d'un turisme més sostenible, innovador i responsable, i hi han participat empresaris, acadèmics i representants institucionals.

La jornada ha servit per remarcar que el litoral català, la biodiversitat i les activitats nàutiques poden ser "motors d'atracció i, alhora, vectors de sostenibilitat i innovació".

Els participants han coincidit a assenyalar la necessitat de continuar generant aliances entre administracions, empreses i comunitats locals per desplegar el potencial de l'economia blava.

L'objectiu d'aquest cicle de trobades és generar un espai per fomentar l'intercanvi d'experiències i línies d'actuacions que beneficiïn el sector turístic.

