L'economia blava té potencial com a motor de turisme sostenible i competitiu, segons Foment

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
L'economia blava té potencial com a motor d'un model de turisme sostenible i competitiu per a Catalunya, segons es desprèn dels 8ns Esmorzars de Turisme de Foment del Treball i CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, informa la patronal aquest divendres.
Aquesta edició s'ha centrat en el potencial estratègic de l'economia blava i la seva contribució al desenvolupament d'un turisme més sostenible, innovador i responsable, i hi han participat empresaris, acadèmics i representants institucionals.
La jornada ha servit per remarcar que el litoral català, la biodiversitat i les activitats nàutiques poden ser "motors d'atracció i, alhora, vectors de sostenibilitat i innovació".
Els participants han coincidit a assenyalar la necessitat de continuar generant aliances entre administracions, empreses i comunitats locals per desplegar el potencial de l'economia blava.
L'objectiu d'aquest cicle de trobades és generar un espai per fomentar l'intercanvi d'experiències i línies d'actuacions que beneficiïn el sector turístic.