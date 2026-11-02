L'economia blava genera 250.000 milions a la UE però no desglossa l'aportació femenina

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
L'economia blava va generar 4,82 milions de llocs de feina directes i 250.700 milions d'euros de valor afegit brut (GVA) a la Unió Europea el 2022, segons dades de la Comissió Europea, però malgrat aquest pes econòmic, no hi ha estadístiques desglossades per sexe que permetin determinar amb precisió quina part d'aquesta ocupació i riquesa correspon a les dones.
Aquesta situació s'ha criticat en el Blue Equal Congress, el primer Congrés Internacional per a la Dona i l'Economia Blava, que ha començat aquest dilluns al recinte Art Nouveau de Sant Pau a Barcelona, segons han informat els organitzadors de l'esdeveniment en un comunicat.
Organitzada per la Federació Espanyola d'Empresaris del Mar (IVEAEMPA), amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, la trobada reuneix durant dos dies representants institucionals, empreses i professionals del sector marítim per abordar la participació femenina i les barreres que encara dificulten l'accés femení a certes professions i espais de presa de decisions.
"L'economia blava representa el 2,4% de l'ocupació total a la UE i genera més de 250.000 milions d'euros de valor afegit brut, però encara no sabem exactament quina part d'aquesta riquesa i ocupació correspon a les dones, perquè les estadístiques europees no ofereixen un desglossament sistemàtic per sexe. Aquesta manca de dades també és una forma d'invisibilitat", ha dit la presidenta de l'ens, Iolanda Piedra.
Malgrat les limitacions estadístiques, les dades disponibles mostren que les dones "continuen sent minoria" en certes activitats marítimes.
A Espanya, les estadístiques oficials sobre l'afiliació al Règim Especial per a Mariners (REM) indiquen que les dones representen el 16,6% dels afiliats a Barcelona i Girona, amb un total de 877 treballadores; a Vigo, una de les províncies amb més afiliació femenina, les 1.435 dones registrades representen el 19,9% del total.
Aquestes xifres només inclouen persones afiliades al REM i no tots els professionals de l'economia blava, atès que activitats com el turisme de costa, l'energia o certs serveis logístics estan inclosos en altres règims laborals.
EVA MENOR
Pel que fa als espais de presa de decisions, a Espanya 6 de les 28 autoritats portuàries estan presidides per dones, la qual cosa representa el 21,4% del total.
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha participat en la inauguració de l'esdeveniment: "Per poder fer front als reptes que tenim com a societat i garantir la igualtat, primer hem de ser capaços de mesurar les desigualtats.
Això vol dir analitzar no només quin percentatge de dones hi ha en sectors com l'economia blava, sinó també on són, quins espais ocupen i quina capacitat de decisió tenen".
"No hi ha economia de futur sense igualtat, ni hi haurà una transformació econòmica completa si les dones no som també protagonistes", ha conclos.