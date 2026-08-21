L'eclipsi solar dispara un 25,7% la despesa dels turistes estrangers a les províncies amb major visibilitat

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Les compres presencials de turistes estrangers van créixer un 25,7% interanual entre el 10 i el 16 d'agost a les províncies espanyoles on l'eclipsi solar del 12 d'agost va aconseguir una cobertura del 100% en la major part del seu territori, gairebé 12 punts percentuals més que l'alça de la despesa d'aquest col·lectiu en la resta d'Espanya, segons una anàlisi de BBVA Research basada en compres amb targetes d'entitats estrangeres en terminals punt de venda (TPV) de BBVA.
En concret, en el conjunt d'Espanya, la despesa presencial dels visitants estrangers va augmentar un 13,8% interanual durant aquesta setmana, al voltant de tres punts percentuals més que en les dues setmanes anteriors.
A les províncies amb una cobertura d'entre el 99% i el 100% de l'eclipsi també es va produir un augment de la despesa per sobre de la mitjana nacional, en aquest cas del 18,5%, entre sis i set punts percentuals més que els períodes previs.
Així mateix, als territoris on l'eclipsi va tenir una cobertura d'entre el 95% i el 98%, el creixement de la despesa estrangera va ser de l'11,9%, alguna cosa per sota de la mitjana nacional, mentre que en aquells amb una cobertura d'entre el 80% i el 94% va aconseguir el 5,7%. Tots dos increments es van situar per sota dels registrats en les dues setmanes anteriors. Per la seva banda, a les zones amb una cobertura inferior al 80%, la despesa va augmentar un 7,3% interanual, en línia amb els dos períodes anteriors.
SORIA, LA RIOJA I ASTÚRIES, AL CAPDAVANT
Per províncies, Soria va encapçalar el creixement de la despesa estrangera durant la setmana de l'eclipsi, amb un augment del 220,1% interanual, seguida de La Rioja (+106,2%), Astúries (+88,7%), Segòvia (+83,1%), Teruel (+79%), Lleó (+78,3%) i Saragossa (+77,6%).
Soria va registrar a més una acceleració de 186 punts percentuals respecte a la setmana immediatament anterior, mentre que a La Rioja va ser de 82 punts. També van destacar Guadalajara (+66,2 punts), Teruel (+64,9), Segòvia (+64,6), Lleó (+63,9) i Saragossa (+62,8).
Les dades apunten a una concentració de la despesa estrangera en algunes de les principals destinacions d'observació de l'eclipsi, enfront d'una evolució més continguda a les zones on el fenomen va tenir menor cobertura.
En canvi, la despesa presencial realitzada per clients de BBVA fora de la seva província de residència habitual, utilitzada com a aproximació al turisme nacional, no va registrar un impuls diferencial durant la setmana de l'eclipsi. Les compres presencials van descendir en gairebé tots els grups de províncies entre el 10 i el 16 d'agost respecte al mateix període de l'any anterior, una evolució que pot estar condicionada per un efecte calendari, ja que en el 2026 el festiu del 15 d'agost no va generar el mateix pont que el 2025.
En conjunt, BBVA Research assenyala que l'eclipsi solar va actuar com un factor d'atracció turística internacional cap a les províncies espanyoles amb major visibilitat del fenomen.