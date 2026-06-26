Leche Pascual presenta un ERO per als 80 treballadors de la fàbrica de Gurb (Barcelona)

GRUPO LECHE PASCUAL/ARCHIVO
BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
La direcció de Leche Pascual ha presentat aquest divendres un expedient de regulació d'ocupació (ERO) d'extinció per a tota la plantilla de la fàbrica que té a Gurb (Barcelona), que actualment dona feina a 80 persones, informen la cooperativa d'advocats Col·lectiu Ronda i Calidad Pascual en els seus respectius comunicats.
El procediment s'ha fet públic quan queda poc més d'un mes per al cessament definitiu de l'activitat, fixat el 31 de juliol, quan Casa Tarradellas assumirà la propietat de les instal·lacions per transformar-les i destinar-les a la producció de mozzarella.
Els treballadors consideren que la decisió no està justificada perquè la planta ha obtingut en l'últim exercici "els millors resultats de la seva història en termes de producció i rendiment", i critiquen que l'empresa ha posposat qualsevol negociació fins a poques setmanes abans del tancament.
Per la seva banda, Calidad Pascual explica en un comunicat que durant el procés han treballat per trobar solucions que evitessin l'adopció d'aquesta mesura: "Des de l'inici, la prioritat de la companyia ha estat protegir l'ocupació i aportar certesa".
En aquest sentit, la companyia ha assegurat que Casa Tarradellas va facilitar ofertes individuals d'ocupació que garantien tant la retribució total com l'antiguitat i que "han estat rebutjades fins ara, si bé els treballadors encara disposen d'un termini per acceptar-les".
Un cop constituïts els òrgans de representació, aquest divendres comença el període de negociació dins el marc de l'ERO i conforme als terminis previstos.