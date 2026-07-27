Leche Pascual i la plantilla de Gurb (Barcelona) acorden indemnitzacions per l'ERO

GRUPO LECHE PASCUAL/ARCHIVO
BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
La plantilla de la planta de Leche Pascual a Gurb (Barcelona) i l'empresa han arribat a un acord amb "indemnitzacions equivalents a les de l'acomiadament improcedent", per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afecta 80 persones, informa Col·lectiu Ronda en un comunicat aquest dilluns.
L'entitat explica que les persones afectades percebran, amb caràcter general, 33 dies de salari per any treballat; en els contractes anteriors al 12 de febrer del 2012, es computaran 45 dies per any pel període anterior a aquesta data i 33 dies pel temps posterior.
D'aquesta manera, reconeix l'esforç, la unitat i la mobilització de la plantilla per aconseguir "la millor sortida possible dins un marc legal profundament insuficient".
Per la seva banda, Pascual afirma que l'acord assolit contempla indemnitzacions situades entre un 65% i un 125% "per sobre de les quanties mínimes previstes per la legislació vigent".
TANCAMENT DE LA PLANTA
L'empresa sosté que el tancament de la planta a Gurb és una mesura que respon "a raons organitzatives i industrials i a la necessitat d'adaptar la seva estructura productiva a un mercat làctic cada vegada més exigent".
Pel Col·lectiu Ronda, el cas de Leche Pascual evidencia com la normativa vigent permet que empreses amb resultats econòmics excel·lents tanquin centres rendibles, deslocalitzin la producció i "facin dels acomiadaments un mer element de la seva estratègia d'increment de beneficis".
Així mateix, l'entitat ha lamentat el "paper clarament insuficient de les administracions públiques, que no han actuat amb la determinació necessària" per defensar la continuïtat de la planta i els llocs de feina.
ALTERNATIVES
La fàbrica tancarà el 31 de juliol i passarà a mans de Casa Tarradellas, que segons la representació dels treballadors "continua sense concretar cap oferta laboral per a les persones acomiadades".
Pascual defensa que des de l'inici del procés, la seva prioritat ha estat minimitzar l'impacte sobre les persones afectades: "La companyia va posar sobre la taula opcions de continuïtat laboral vinculades a Casa Tarradellas, amb manteniment de salari i antiguitat, a més de propostes de recol·locació al Complex Industrial d'Aranda de Duero acompanyades d'ajuts al trasllat, habitatge i mudança".
Les alternatives plantejades, segons la companyia, donaven cobertura al 100% de la plantilla afectada però, en no prosperar aquestes opcions de continuïtat, "va fer un esforç addicional per millorar les condicions econòmiques de sortida".