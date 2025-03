L'E-Show Next Barcelona 2025 preveu reunir 9.000 persones i més de 100 ponents

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

L'edició 2025 de l'E-Show Next Barcelona preveu reunir 9.000 persones i més de 100 ponents, informa en un comunicat aquest dimarts l'organització.

La trobada se celebrarà del 9 al 10 d'abril al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i té com a lema 'Driving the future of eCommerce' ('Impulsant el futur del comerç electrònic').

El seu objectiu és ser "la fira que redefineix el futur" del comerç electrònic i ser el nexe entre marques, venedors i consumidors amb líders en solucions innovadores del sector.

L'esdeveniment preveu combinar tecnologia avançada, creativitat i tendències emergents per transformar la interacció entre empreses i la seva audiència, "obrint noves oportunitats de negoci".

Així, els visitants podran conèixer solucions innovadores, serveis d'avantguarda i referents del sector.