Le Pen creu que la campanya del 12M de Puigdemont "humilia a França" com a país per a criminals

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

La líder del partit ultradretà Agrupació Nacional, Marine Le Pen, creu que la campanya de les eleccions catalanes del candidat de Junts+, Carles Puigdemont, des de la localitat francesa d'Argelès-sud-Mer "humilia a França" com a lloc de referència per als criminals.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, on també ha afirmat que si guanya les eleccions "aquesta situació no durarà molt" i ha assegurat que serà implacable amb aquells que ataquin les institucions, sobretot dels països amics i socis, textualment.

Respecte a la seva proposta fronterera per a la Unió Europea (UE), en la qual demanen instaurar una doble frontera entre països europeus, ha apuntat que no canviarà res per als espanyols, sinó que s'oposa a "que s'admeti a immigrants en determinats països i que s'estableixin després a tota Europa".

En preguntar-li per si negociaria amb el president rus, Vladimir Putin, per posar fi a la guerra, ha sostingut que "evidentment" s'haurà de parlar amb Rússia per aconseguir una sortida positiva per a Ucraïna, que segons ella no pot guanyar.

Així mateix, ha esperat que França "exerceixi un paper en aquesta solució raonable" per protegir a Ucraïna dels atacs de Rússia i, d'aquesta manera, aconseguir una ràpida tornada a una pau duradora, en les seves paraules.