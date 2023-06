L'AVE Barcelona-Lió començarà el 13 de juliol i el Madrid-Marsella el 28

Renfe té "vocació de permanència" a França i vol arribar a París l'estiu del 2024

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Renfe, Raül Blanco, ha anunciat que les rutes de l'AVE a França començaran el dijous 13 de juliol amb la connexió Barcelona-Lió i el divendres 28 amb Madrid-Marsella, i els bitllets es començaran a vendre dimecres.

Ho ha dit aquest dilluns durant l'acte de presentació al costat de la responsable de serveis internacionals d'AVE Renfe a França, Susana Lozano, que ha explicat el procés per operar en aquest país.

PARADES

La connexió Barcelona-Lió tindrà parades a Girona, Figueres (Girona), Perpinyà, Narbona, Besiers, Montpeller, Nimes i Valença.

La ruta Madrid-Marsella passarà per Saragossa, Tarragona, Barcelona, Girona, Figueres (Girona), Perpinyà, Narbona, Besiers, Montpeller, Nimes, Avinyó i Ais de Provença.

Blanco ha dit que Renfe té "vocació de permanència a França" i que l'objectiu és ser un operador de referència internacional, tant a nivell europeu com mundial.

Ha afegit que el següent objectiu de Renfe és la connexió de Barcelona i Marsella amb París, que està prevista per a l'estiu del 2024, coincidint amb els Jocs Olímpics.

9.700 PLACES SETMANALS

Susana Lozano ha explicat que Renfe operarà a França amb "un producte d'alta velocitat, amb tots els atributs que té" i amb la voluntat de competir amb la francesa SNCF.

La companyia preveu oferir 9.700 places setmanals a partir de l'1 d'octubre, i ha preparat una oferta de llançament amb preus de 9 a 29 euros per viatge.

UN MOMENT "MOLT IMPORTANT"

Pel president de l'empresa, és "un moment molt important" per a Renfe per la liberalització del mercat ferroviari d'alta velocitat iniciada el 2020.

En unes declaracions als mitjans després de l'acte, Blanco ha afegit que fins ara no hi ha hagut problema amb el procés de certificació per a aquestes dues rutes i que és "raonable" pensar que es poden aconseguir els permisos en el termini d'un any.

Ha definit el procés de "complex" i, preguntat per si Espanya és un país més obert que França, ha respost que "la competència és bona", tot i que ha lamentat que en alguns països no s'apliqui el mateix barem d'obertura.