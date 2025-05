L'Automobile "supera les expectatives" el primer dia obert al públic

Lacalle afirma que aquest saló "és un cop més un bàlsam per al sector"

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El saló Automobile Barcelona 2025 "supera les expectatives" aquest dissabte, primer dia obert al públic, al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.

El president del saló, Enrique Lacalle, ha destacat que aquesta afluència demostra que "no hi ha cap aparador millor per a les marques" que l'Automobile.

Aquest saló "és un cop més un bàlsam per al sector", ha dit, i ha afegit textualment que és el millor dinamitzador del mercat automobilístic.

Per Lacalle, dinamitzar és "molt necessari per a un parc automobilístic envellit i que s'ha de transformar per ser molt més sostenible".

12 PRIMÍCIES I 29 MARQUES

El lema d'aquesta edició és 'Passió pel motor, passió per Barcelona' i inclou dotze primícies presentades per les 29 marques expositores.

D'entre els models més visitats, hi ha la novetat mundial presentada aquest divendres, l'Ebre S400, i també la primícia europea, l'MG S5.

ES PODEN PROVAR VEHICLES

Els visitants passen també pels tradicionals boxs de les avingudes Maria Cristina i Rius i Taulet, on poden provar tota mena de vehicles, des de SUV urbans a turismes familiars, amb protagonisme dels models electrificats.

També poden passar per l'espectacle immersiu 'Movie Machines' (sobre moments icònics del cinema que tenen el cotxe com a protagonista) i per la zona 'Motorsport', amb vehicles de disciplines com F3, ral·lis, raids, o les carreres de turismes i GTs, en un entorn que recrea els boxs dels equips.

DIUMENGE

I aquest diumenge, qui tingui una entrada per al partit de Lliga FC Barcelona-Reial Madrid podrà entrar gratis al Saló de l'Automòbil.

Els aficionats al futbol ho podran fer després d'un acord entre l'Automobile i el Barça.