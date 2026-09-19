Laure Vega encapçalarà la candidatura de la CUP en les eleccions municipals de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Qüestiona les polítiques de l'Ajuntament i demana un "canvi de rumb"
BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega encapçalarà la candidatura de la CUP i Comunistes de Catalunya per a les eleccions municipals a Barcelona el proper any.
Vega ha estat ratificada en el procés d'elecció dut a terme durant aquesta setmana per les organitzacions que impulsen el projecte i aquelles persones que li donen suport a títol individual, i ha estat presentada oficialment com a candidata en un acte del partit aquest dissabte, han informat en un comunicat.
La candidatura es presenta com un "projecte ampli i antifeixista" per sumar organitzacions, moviments socials i activistes per disputar el govern de la ciutat al PSC.
En la seva primera intervenció com a candidata, Vega ha situat com a prioritats del projecte l'habitatge, els serveis públics, les condicions de vida i de treball, la defensa del català, la lluita contra la "emergència climàtica" i el combat contra l'extrema dreta.
"Ens estan robant Barcelona. Són intolerables situacions com no arribar a final de mes, haver d'escollir entre el lloguer o el menjar i no poder viure plenament en català. Nosaltres hem vingut a canviar-ho", ha reivindicat.
Ha qüestionat les polítiques actuals del consistori i ha demanat un "canvi de rumb" per defensar una Barcelona en la qual l'economia estigui al servei de la vida i no dels interessos de mercat.
HABITATGE I CANVI CLIMÀTIC
Ha apuntat que l'habitatge serà un dels "eixos centrals" del programa amb la voluntat d'actuar sobre els preus, combatre l'especulació, ampliar l'habitatge assequible i reduir la pressió dels usos turístics.
A més, ha advocat per un canvi en el model de ciutat davant dels efectes del canvi climàtic, amb més espais verds, un transport públic de qualitat i una revisió del model "basat en la massificació turística".
PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA
Després de la seva ratificació com a candidata el 17 d'octubre es presentarà en un "gran acte" el projecte polític amb el qual acudirà a les eleccions.
La formació afirma que el projecte manté la voluntat d'incorporar noves organitzacions, moviments socials, col·lectius i persones a títol individual durant els propers mesos.