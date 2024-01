Laure Vega (CUP) augura que el partit sobreviurà malgrat la pèrdua de suport electoral

BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament i portaveu del seu Secretariat Nacional, Laure Vega, ha augurat que el partit no morirà malgrat la pèrdua de suport electoral: "Sé que pot passar, però crec fermament que no és el que passarà. Del congrés de Girona, en vaig sortir amb molt bones sensacions".

"Un partit que es presenta a les eleccions i no té suport electoral desapareix i es converteix en una altra cosa, com una revista de pensament o un think tank, i jo no ho vull", ha dit en una entrevista d''elmón.cat' aquest diumenge, recollida per Europa Press, en ser preguntada per si la CUP té assegurada la seva supervivència.

També ha defensat reafirmar-se com un partit que "té un programa i que té unes expectatives serioses de poder dirigir aquest país cap a algun lloc i, a partir d'aquí, veure si hi ha aquesta confiança".

Sobre la pèrdua de suport electoral, ha afirmat que "no tan sols és la CUP i està passant en el conjunt de l'independentisme".

Per això ha demanat una reflexió profunda, "perquè la independència no només era una qüestió de sí o no, també portava aparellada un model de país".

I ha criticat la gestió de Govern d'ERC i Junts posterior a l'1-O: "Si després aquesta gent està al Govern i té la possibilitat de fer-ho i no ho fa, existeix aquesta sensació que t'han enganyat".