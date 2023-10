Laura Vilagrà troba "insuficients" les propostes per formar un nou govern de coalició

Natàlia Mas diu que el dèficit fiscal de territoris semblats a Catalunya és del 2-4%

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha assegurat que les propostes que hi ha sobre la taula per acordar la investidura d'un nou govern de coalició "són insuficients", especialment pel que fa a la carpeta de millores del finançament autonòmic.

Ho ha declarat aquest dimecres a la premsa al costat de la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, després de reunir-se amb representants de la Cambra de Barcelona i del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Vilagrà veu necessari "continuar negociant intensament" i ha dit textualment que ara com ara el Govern no es dona per satisfet.

"No podem dir que hi ha hagut un avenç i, en aquest sentit, exigim una negociació molt més profunda que resolgui definitivament" el traspàs de Rodalies i el finançament autonòmic, que ha qualificat de grans problemàtiques de Catalunya.

Vilagrà ha assegurat que tant el CEC com la Cambra de Barcelona s'han mostrat alineats amb la voluntat del Govern de revertir l'"inacceptable" dèficit fiscal, i millorar el finançament de la Generalitat, a més de defensar el traspàs de Rodalies.

NATÀLIA MAS

Natàlia Mas ha lamentat que el dèficit fiscal arribi al 10% del PIB català, mentre que altres territoris com "Massachusetts, Califòrnia, Alberta, Ontario o Flandes" tenen un dèficit fiscal d'entre el 2% i el 4%.

"Es fa obvi que no és sostenible", i ha afegit que Catalunya necessita finançament per reforçar els serveis públics i la competitivitat de la seva economia.

La consellera ha assegurat que aquest dèficit "no és una xifra tècnica, aïllada de la societat", i que hi ha un consens unànime sobre com saber què hi ha darrere d'aquesta xifra.