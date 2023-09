Laura Borràs (Junts) veu el català a la UE com un "pas que anticipa el fet de ser un estat"

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha valorat aquest dimarts el procés d'oficialitzar el català a la Unió Europea (UE) iniciat dimarts passat 19 de setembre com un "pas que anticipa el fet de ser un estat. Un pas endavant per a la nació, per a la nació completa".

En un article d'opinió del diari 'El Punt Avui' recollit per Europa Press, ha destacat que una futura oficialitat del català a la UE, segons el parer de l'expresidenta del Parlament, conseqüència directa del compromís adquirit pel PSOE amb Junts per investir Francina Armengol com a presidenta de la Mesa del Congrés, suposa una protecció jurídica per a la llengua i li dona "prestigi extern i intern".

Dimarts passat, els països de la UE es van resistir a prendre una decisió sobre la petició espanyola d'oficialitzar el català, el basc el i gallec fins que hi hagi un dictamen jurídic del Consell sobre les conseqüències de la mesura i una anàlisi del seu impacte econòmic.