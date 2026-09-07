Borràs després de l'indult: "Defensaré la meva honorabilitat en tots els àmbits"

Veu una "necessitat de reivindicació" en l'independentisme i rebutja els cordons sanitaris
BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresidenta del Parlament i de Junts, Laura Borràs, ha defensat la seva innocència després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li apliqués divendres l'indult: "Defensaré la meva honorabilitat en tots els àmbits i fins a les últimes conseqüències sempre. He estat molt conscient que això ha estat un judici de caràcter polític".
Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press aquest dilluns, després que el TSJC apliqués una reducció a 2 anys de la seva condemna a 4 anys i 6 mesos de presó per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
"Mentiria si digués que no m'he tret en aquest sentit, sobretot familiarment, un pes del damunt. Una cosa és el que pateix algú que decideix entrar en política i pren aquestes decisions a títol personal, i l'altra és com ho viu el teu propi entorn", ha sostingut.
Borràs ha afirmat desconèixer per què el president del Govern central ha decidit indultar-la: "Costa molt arribar a entendre per què Pedro Sánchez fa o no fa determinades qüestions, però això té a veure amb ell, no amb mi".
Així mateix, ha insistit que ella no va demanar que el seu cas formés part de cap negociació política, tampoc en la de la llei d'amnistia, i ha resolt: "No volia ni que es digués que allò fracassava perquè jo hi participava o per que jo me'n pogués beneficiar".
"REIVINDICACIÓ" INDEPENDENTISTA
Preguntada per com veu el moviment independentista actualment, Borràs ha assegurat que el veu "una altra vegada amb nervi, una altra vegada amb tensió, una altra vegada amb la necessitat de reivindicació" davant una catalanofòbia que veu latent en fronts diversos.
"Vivim una situació que molts ens volen fer creure que és d'atonia, de pacificació i de reconciliació, però treus una estelada i et peguen, bé sigui a Elx o a Alcorcón", ha dit en referència a l'actuació policial en la prèvia de l'Elx-Barça en què es va detenir un aficionat del Barça per portar una estelada, i a la denúncia del CE Europa d'una presumpta agressió de la Policia Nacional a un aficionat pel mateix motiu.
"Que l'independentisme reaccioni em sembla que és una molt bona notícia i em sembla que, en aquest sentit, és aquest el pols del país i la Diada és l'espai per poder-ho manifestar", ha afegit.
ALIANÇA CATALANA
D'altra banda, preguntada per Aliança Catalana, ha dit que no vol donar "protagonisme a un partit o un altre", sinó a la Diada i a l'independentisme de la gent, i ha instat els partits, precisament, a escoltar la ciutadania.
"És evident que hi ha nous actors en la política catalana que no hi eren l'1 d'octubre. Però del que hem de parlar és de fets, i els fets són que qui ha guanyat electoralment en aquest sentit, com a sensació de rebuig o de cansament respecte a l'independentisme, ha estat l'abstencionisme".
I ha rebutjat els cordons sanitaris a partits com AC perquè, segons ella, aplicar-los els "victimitza més" i suposa un creixement del que suposadament es vol evitar.
"Els cordons no funcionen, només cal veure la nostra pròpia realitat catalana", ha conclòs, i ha instat els actors polítics a actuar amb propostes per solucionar els problemes del dia a dia.