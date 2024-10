Laura Borràs demana al Suprem que apliqui l'amnistia a la seva condemna per corrupció

Va ser sentenciada a quatre anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta del Parlament Laura Borràs ha demanat al Tribunal Suprem (TS) que li apliqui l'amnistia en resoldre el recurs de cassació que va interposar contra la seva condemna de 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic --Isaías H.-- quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes entre 2013 i 2018, segons han explicat fonts pròximes a Europa Press.

Segons ha avançat el diari 'Ara' aquest divendres, es va negociar si el seu cas podia entrar en la llei d'amnistia, ja que el redactat final de la norma deixava "poc marge", perquè no era un cas relacionat amb el 9-N ni amb l'1-O, i l'advocat de Borràs, Gonzalo Boye, ha demanat que se li apliqui.

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que presentar l'escrit va ser "una decisió tècnica per part de Boye, un pas instrumental per després poder acudir a totes les instàncies, incloses les europees".

CONDEMNA

Malgrat la condemna de presó, se li va imposar una multa de 36.080 euros, i el tribunal va proposar un indult parcial per a Borràs per rebaixar la pena de presó a no més de dos anys, de manera que no va haver d'entrar a la presó.

Una magistrada del tribunal va afegir un vot particular en considerar que Borràs no va cometre falsedat documental, sinó que només la va induir, per la qual cosa va creure que no hauria de ser condemnada a més de 21 mesos de presó, i va sostenir que la inhabilitació que se li apliqués havia d'afectar només càrrecs amb facultat de contractació.

El beneficiari dels contractes, Isaías H., que en el judici va confessar, va quedar absolt de prevaricació i va ser condemnat per falsedat documental a dos anys de presó, multa de 2.100 euros i inhabilitació per contractar amb les administracions públiques durant un any i set mesos.

Andreu P., que el va ajudar a preparar pressupostos i també va confessar, va estar igualment absolt de prevaricació i condemnat per falsedat documental a un any i dos mesos de presó, multa de 2.250 euros i inhabilitació per contractar amb les administracions públiques durant un any.