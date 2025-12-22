L'auditoria "valida les instal·lacions, protocols i manera de treballar" de l'Irta-CReSA

El Govern impulsa un pla per augmentar la vigilància i la bioseguretat de les explotacions
GIRONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicat que l'auditoria elaborada per un grup d'experts sobre l'Irta-CReSA "valida les instal·lacions, els protocols i la manera de treballar" del centre.
Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions a la premsa després de visitar Càrniques Juià, a Juià (Girona), en les quals ha recordat que el grup d'experts estava format per quatre professionals externs al centre i dos més d'interns.
El document assenyala que les instal·lacions "són adequades per al nivell 3 de contenció biològica i, per tant, aptes per al treball segur amb el virus de la pesta porcina africana (PPA)".
A més, ha validat els sistemes de bioseguretat, gestió interna, formació de personal, control d'accessos, gestió de residus i protocols d'enviament de mostres, i també "el compliment de la normativa europea i internacional".
El conseller ha assenyalat que fins ara s'han trobat 27 positius dels 432 animals analitzats, un 6% del total, i que en els últims 11 dies, només hi ha hagut un positiu en els 240 animals analitzats.
PLA DE BIOSEGURETAT 360
Ordeig ha explicat que el Govern ha creat el pla de bioseguretat 360, que té l'objectiu d'"augmentar la vigilància i la bioseguretat" de les explotacions porcines i tota la cadena de valor del sector.
"Hem treballat per fer un reforç de la bioseguretat a les nostres granges", ha dit el conseller, que ha explicat que el pla compta amb 12 mesures.
Entre les mesures hi ha fer una anàlisi de risc de les explotacions, treballar amb els transportistes per reforçar la desinfecció i les garanties en el transport, o la creació d'una comissió tècnica amb el sector per treballar conjuntament les mesures i fer seguiment.
També es crearà un espai perquè totes les administracions acordin les actuacions, es revisaran les enquestes de bioseguretat anuals, es revisaran els autoconsums o s'estudiaran bones pràctiques que s'utilitzen en altres països.