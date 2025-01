L'auditoria del CdRep veu justificades les despeses de Comín i titlla d'incomplet el primer informe

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

L'auditoria del Consell de la República (CdRep) que va titllar d'injustificades unes despeses del llavors vicepresident de l'entitat, Toni Comín, en un informe a l'octubre, ha emès un altre document en el qual veu justificades les despeses i admet haver fet una lectura "incompleta" del conveni de l'entitat.

"La meva lectura del citat conveni ha estat incompleta ja que he considerat només l'apartat 2 que atorgava a Antoni Comín un import de 6.338 euros", ha assenyalat l'auditor a l'informe, recollit per Europa Press aquest dijous.

En un comunicat, Comín ha celebrat la nova anàlisi: "Amb aquesta rectificació per part de l'auditor queda patent i demostrat que es tracta d'unes despeses justificades, tal com he afirmat jo sempre i en tot moment".

L'auditoria la va encarregar el mateix CdRep davant d'una denúncia per presumptes irregularitats en la gestió de Comín i en un primer moment va considerar que l'eurodiputat electe de Junts va gastar 15.530 euros "no justificats".

En una entrevista d'Europa Press, Comín va reiterar la seva "honestedat" abans les acusacions i es va reivindicar per presidir el CdRep després d'haver presentat la seva candidatura per encapçalar l'òrgan independentista.