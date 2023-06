L'Audiència de Sevilla suspèn durant cinc anys la pena de presó de Griñán per la malaltia que pateix

SEVILLA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Sevilla ha acordat suspendre durant cinc anys la pena de sis anys i un dia de presó imposada a l'expresident de la Junta d'Andalusia José Antonio Griñán, per malversació en el procediment específic de finançament dels expedients de regulació d'ocupació (ERE) fraudulents; gràcies al càncer de pròstata que pateix i conforme a l'article 80.4 del Codi Penal, segons una nova providència d'aquesta instància difosa per l'Oficina de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA).

Aquest article del Codi Penal disposa literalment que "els jutges i tribunals podran atorgar la suspensió de qualsevol pena imposada sense subjecció a requisit algun en el cas que el penat estigui afligit d'una malaltia molt greu amb patiments incurables".

Prèviament, recordem-ho, han pesat un informe d'una especialista de l'Institut de Medicina Legal (IML) de Sevilla segons el qual Griñán pateix "una malaltia molt greu amb patiments incurables" que fa "desaconsellable el seu ingrés" a la presó; així com el pronunciament de la Fiscalia Anticorrupció, que no es va oposar a suspendre la pena de presó de l'expresident socialista de la Junta d'Andalusia per "malaltia molt greu i incurable".