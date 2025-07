L'Audiència de Sevilla acorda elevar al TJUE les sentències del TC sobre els ERE per "risc sistèmic d'impunitat"

SEVILLA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència de Sevilla ha dictat una interlocutòria en la qual acorda plantejar una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en relació amb les sentències del Tribunal Constitucional (TC) que van estimar parcialment els recursos d'empara presentats per una desena d'exalts càrrecs de la Junta d'Andalusia condemnats en el denominat cas ERE, entre ells els expresidents de la Junta d'Andalusia Manuel Chaves i José Antonio Griñán.

Ho fan per "evitar que es produeixi un risc sistèmic d'impunitat futura en escenaris similars" i per "salvaguardar els interessos financers de la UE", han explicat en una interlocutòria datada en aquest dilluns i notificada aquest dimarts a les parts personades en aquest procediment, i contra la qual no cal interposar recurs algun.

La Secció Primera de l'Audiència de Sevilla acorda així mateix "suspendre la tramitació de la causa, pel que fa a l'execució dels mandats continguts en les sentències del Tribunal Constitucional, i respecte dels acusats al fet que es refereix aquesta qüestió prejudicial, fins a obtenir la resposta demandada" del TJUE.