L'Audiència rebutja que el sector de l'oci nocturn sigui acusació popular en el cas Alves

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona rebutja que la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musical (Fecasarm) i la patronal de l'oci nocturn Spain Nightlife, es personin com a acusació popular en la causa oberta contra el futbolista Dani Alves, en presó preventiva per un suposat delicte d'agressió sexual.

Segons una interlocutòria d'aquest dijous, a la qual ha tingut accés Europa Press, el tribunal confirma la resolució del jutjat d'instrucció 15 de Barcelona, en què va desestimar la personació de les dues entitats d'oci nocturn. La defensa d'Alves i la Fiscalia també s'hi van oposar.

La secció tercera de l'Audiència considera que les entitats sol·licitants "no acrediten ni demostren tenir un interès directe en la qüestió objecte del procediment, com per justificar la seva intervenció com a part".

La part recurrent justifica la seva intervenció com a part en aquest procés en que els fets investigats es van produir a l'interior d'una discoteca.

BEN PROTEGIT

No obstant això, la sala entén que "estem en un cas en el qual l'objecte del procés s'integra per fets qualificats com un delicte contra la llibertat sexual, un objecte en què l'únic bé jurídic protegit i protegible és, doncs, el dret individual i personal a la llibertat sexual".

Conclou que la comissió de la presumpta agressió en una discoteca és "circumstancial" i que "l'enorme atenció mediàtica" que ha merescut el cas "ha permès comprovar que en cap moment s'ha qüestionat l'actuació de les persones que ho van fer en nom de l'establiment (tant en l'atenció de la víctima com en el seguiment de protocols relatius a aquest tipus d'infracció)".

"La reputació i la imatge o prestigi del sector empresarial de l'oci nocturn no estarien qüestionats i no caldria la seva intervenció com a part per preservar el que no està en perill", explica l'Audiència en la interlocutòria.