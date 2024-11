L'Audiència de València manté Zaplana en llibertat en no apreciar risc de fugida

VALÈNCIA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

La secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha decidit mantenir la llibertat provisional a l'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre amb el PP Eduardo Zaplana, condemnat per la trama de les ITV en el cas Erial, en no apreciar un risc de fugida.

Zaplana va ser condemnat a 10 anys i cinc mesos de presó pel cas Erial, en una sentència que es pot recórrer davant el Tribunal Suprem. No obstant això, la Fiscalia Anticorrupció va demanar una audiència breu per valorar el seu ingrés a presó fins que es pronunciï l'alt tribunal.

L'audiència es va celebrar dijous passat i Anticorrupció va demanar l'ingrés immediat a presó de Zaplana per evitar que fugi, com va fer José María Tabares, condemnat en el cas Ivex; mentre que la defensa s'hi va oposar en al·legar que no existia aquesta possibilitat per la seva malaltia i per arrelament familiar: "No hi ha ni el més mínim indici de risc. Té casa seva, la seva família, el seu mitjà de vida, la pensió que se li ingressa en un compte, tot ho té a Espanya", va dir.

Per la seva banda, Zaplana va manifestar que no tenia la intenció de fuguir del país. A més, va recalcar que si Tabares va tenir un procediment judicial va ser precisament perquè la Generalitat que ell presidia va presentar una querella.

El tribunal ha acordat deixar Zaplana en llibertat provisional sense fiança amb mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i una compareixença mensual en seu judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

L'Audiència ha adoptat aquesta decisió en no apreciar el risc de fugida atès que, fins ara, l'expresident no ha dut a terme cap acte per evitar l'acció de la justícia, ha comparegut en totes les sessions del judici i ha respost a les crides judicials.