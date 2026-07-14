L'Audiència Provincial de Badajoz condemna el germà de Pedro Sánchez a nou anys d'inhabilitació

BADAJOZ 14 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a una inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant nou anys.
La sentència, recollida per Europa Press, considera David Sánchez com a autor per cooperació necessària d'un delicte de prevaricació administrativa.
Per la seva banda, l'ex-secretari general del PSOE d'Extremadura i expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha estat condemnat, com a autor de dos delictes de prevaricació administrativa, a les penes d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant nou anys.