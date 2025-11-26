L'Audiència Nacional reclama al PSOE els pagaments en metàl·lic del 2017 al 2024 i els justificants

MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El jutge que investiga el cas Koldo a l'Audiència Nacional (AN) ha reclamat al PSOE que l'informi dels pagaments en metàl·lic efectuats entre els anys 2017 i 2024, i també dels justificants.
Segons una providència, a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge Ismael Moreno requereix al partit que "faciliti al jutjat la relació de pagaments en metàl·lic efectuats i els documents en els quals se suporten durant el període del 2017 al 2024".
El jutge va decidir obrir una peça separada per investigar els pagaments en metàl·lic duts a terme per l'exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García per part del PSOE, seguint així les indicacions del Tribunal Suprem (TS).