L'Audiència Nacional rebutja suspendre la instal·lació del campament per a immigrants al Port de Ceuta

Marcos Moreno - Europa Press
MADRID 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de suspensió cautelaríssima presentada pel Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la decisió del Govern central d'instal·lar un campament d'acollida al Port de Ceuta per atendre els migrants que van arribar a la ciutat autònoma en l'entrada massiva de finals de juliol.
La sala contenciosa-administrativa de l'Audiència Nacional ha denegat així la petició de paralització immediata del SUP, mitjançant una interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press.
El SUP demanava la suspensió d'execució de l'ocupació, ampliació, instal·lació o posada en funcionament efectiva del dispositiu d'acollida fins que s'acredités el compliment de les condicions de compatibilitat portuària, protecció, emergències i prevenció de riscos laborals.
El sindicat va recórrer a l'Audiència Nacional contra la resolució del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que autoritzava utilitzar aproximadament 16.000 metres quadrats del port per a un dispositiu temporal d'acollida amb capacitat per a unes 1.000 persones.