L'Audiència Nacional jutja des d'aquest dijous un jove per autoadoctrinament jihadista i per proposar dos atemptats

L'Audiència Nacional jutja des d'aquest dijous un individu al qual la Fiscalia acusa dels delictes de proposició per a la comissió d'un delicte de terrorisme i autoadoctrinament jihadista, i pel qual s'interessa una pena de presó d'11 anys i 5 mesos.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, recollit per Europa Press, l'home,de 25 anys d'edat, almenys des de finals de l'any 2022 "va decidir de manera conscient i voluntària, submergir-se en un procés de radicalització religiosa, i per això va mantenir contactes amb persones afins als principis ideològics del terrorisme jihadista, entre ells el seu cosí de nacionalitat marroquina, radicalitzat i condemnat per pertànyer a l'Estat Islàmic (Daesh) i ja excarcerat".

Afegeix que, a més, "va proposar a una altra persona la comissió de dos atemptats terroristes; va recaptar informació a les xarxes socials sobre el funcionament i mecanisme de diferents tipus d'armes, amb la finalitat de cometre atemptats terroristes; va fer activitats d'entrenament físic preparatòries per fer la jihad i va accedir a publicacions a les xarxes socials" relacionades amb el jihadisme.

Sobre la proposta d'atemptats, l'escrit afegeix que al gener de 2023 va trucar per telèfon a un amic "al qual va proposar, a canvi de 300.000 euros, col·locar dues bombes". Li va dir que "era un encàrrec dels amics del seu cosí" i davant de la incredulitat i la negativa, li va dir que "era un covard i que si ho feia, moriria màrtir i musulmà".

El fiscal explica que en l'escorcoll del seu domicili se li va confiscar un mòbil en el qual tenia vídeos sobre el funcionament de diverses armes i un altre arxiu de vídeo en què se'l veia fent un entrenament físic en companyia d'un altre subjecte --detingut posteriorment-- "en el qual afirmava que s'estava preparant per fer la jihad".