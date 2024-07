L'AN invalida tot el que s'ha investigat del cas Tsunami després del juliol del 2021

MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La sala penal de l'Audiència Nacional (AN) ha estimat el recurs de la investigada en la causa de Tsunami Democràtic Marta Molina i ha declarat la invalidesa de totes les diligències que el jutge instructor Manuel García-Castellón va acordar amb posterioritat al 29 de juliol del 2021, data en la qual va dictar una interlocutòria de pròrroga de sis mesos de la investigació.

En una interlocutòria recollida per Europa Press, el tribunal dona la raó a la recurrent en considerar que la pròrroga va ser extemporània i ordena al magistrat que dicti la resolució establerta en l'article 779 de la llei d'enjudiciament criminal segons la qual ha de decidir si continua amb la causa o en dicta el sobreseïment, i només s'haurà de basar en les diligències acordades abans del 29 de juliol del 2021.

La sala dona la raó a la recurrent quan assenyala que la pròrroga que disposa la interlocutòria del 30 de juliol del 2021 del jutge instructor és "extemporània".

El jutjat considerava que el termini d'instrucció no va arribar a expirar per la interlocutòria del 30 de juliol del 2021 en la qual va acordar la pròrroga i li "va donar continuïtat sense que es produís cap interrupció".

No obstant això, per la sala penal aquest raonament de l'instructor és contradictori. "No cal sostenir sense detriment de la congruència, que un termini finalitza el 29 de juliol del 2021 i també que no finalitza el dia 30 següent. Tot i que tots dos fets siguin pròxims --estan separats per menys de 24 hores-- és palmari que el primer s'havia produït quan es va acordar el segon", diu.

Per tot això, el tribunal conclou que la proximitat temporal d'expiració de termini i pròrroga no indica cap continuïtat en la instrucció, sinó precisament el contrari: la solució d'aquesta continuïtat.