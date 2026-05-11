L'Audiència Nacional confirma l'arxivament per a Pujol i la Fiscalia manté la petició de penes per als seus fills

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional (AN) ha confirmat la decisió d'arxivar la causa contra l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley per manca de capacitat cognitiva i possibilitats de defensa, mentre que la Fiscalia ha mantingut la petició de penes per als seus set fills en el procés que jutja el presumpte enriquiment il·lícit de la família.
Així s'ha decidit en la sessió del judici d'aquest dilluns, en la qual ha acabat la declaració dels acusats per donar pas a les conclusions definitives, prèvies als informes finals que començaran dimarts a la seu de San Fernando de Henares (Madrid).
El tribunal que jutja la família Pujol va acordar eximir de responsabilitat penal Pujol i Soley, de 95 anys, per incapacitat cognitiva, després que l'expresident català se sotmetés a un reconeixement mèdic el dia en què havia de prestar declaració.
I aquest dilluns, el president del tribunal, el magistrat José Ricardo de Prada, ha informat que el tribunal dictarà en els pròxims dies una interlocutòria de sobreseïment lliure per ratificar, d'aquesta manera, l'exonerament de Pujol i Soley.
PENES D'ENTRE 8 I 29 ANYS DE PRESÓ
Per la seva banda, la Fiscalia Anticorrupció, que ha donat suport a la decisió del tribunal d'arxivar la causa contra l'exdirigent català, ha confirmat que mantindrà la petició de presó per als set fills de Pujol i Soley, amb penes que van des dels 8 fins als 29 anys de presó en el cas de Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de la família.
Abans del sobreseïment, el ministeri fiscal reclamava per a l'expresident 9 anys de presó i una multa de 204.000 euros com a presumpte autor de delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals.
El tribunal jutja els acusats per presumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la Hisenda Pública i alçament de béns.
Anticorrupció acusa els set fills de Pujol, una exparella del primogènit i més d'una desena de presumptes col·laboradors per haver format una suposada organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política.