L'AN concedeix la llibertat condicional a l'extresorer del PP Luis Bárcenas

El jutjat de vigilància penitenciària de l'Audiència Nacional (AN) ha concedit la llibertat condicional a l'extresorer del PP condemnat pel cas Gürtel, Luis Bárcenas, un cop ha complert les dues terceres parts de la condemna, ha pagat la responsabilitat civil íntegrament, ha mostrat el seu penediment i s'ha sotmès a programes per a interns sentenciats per delictes econòmics.

En una interlocutòria, recollida per Europa Press, el jutge José Luis Castro explica que la Junta de Tractament del CIS Victoria Kent va proposar concedir la llibertat condicional a Bárcenas, a la qual cosa la Fiscalia no es va oposar, en haver complert, el 20 de setembre, les dues terceres parts de la pena i concórrer els elements objectius i subjectius per a l'obtenció de l'últim grau de compliment de la condemna.

El magistrat considera que la proposta reuneix els requisits exigits per la llei ja que es donen en l'intern les circumstàncies per fer-ho. Així, recorda que ha pagat la totalitat de la responsabilitat civil que se li va imposar, per un total de 4.535.254,92 euros, i indica que complirà les tres quartes parts de la condemna el setembre de l'any vinent i la deixarà extingida previsiblement el setembre del 2028.