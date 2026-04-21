L'Audiència Nacional cita a declarar presencialment Jordi Pujol dilluns vinent i acorda un examen mèdic previ

MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de l'Audiència Nacional (AN) que jutja la família Pujol pel seu presumpte enriquiment il·lícit ha citat a declarar presencialment l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol dilluns vinent a la seu de San Fernando de Henares (Madrid) i, alhora, ha acordat que l'exdirigent català se sotmeti a un nou reconeixement mèdic.
En una providència aquest dimarts a la qual ha tingut accés Europa Press, els magistrats citen Pujol, de 95 anys, a comparèixer "personalment" a les 9.30 hores "a efectes de ser reconegut pel metge forense" i l'insten a aportar els documents que estimi oportuns per a la valoració mèdica.
Els membres del tribunal ordenen, així mateix, que les declaracions de la resta d'acusats en el judici, entre els quals hi ha els seus set fills --Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta i Mireia-- comencin a partir de les 10.00 hores.
Els magistrats detallen que el metge forense haurà de ser present "durant tot el temps que duri la declaració" de l'expresident. També acorden citar una intèrpret de català per al 27, 28 i 29 d'abril, els dies en què declararan els acusats.