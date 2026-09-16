L'Audiència Nacional cita com a testimonis el president de Ceuta i l'ex-cap de gabinet del delegat del Govern central

MADRID 16 set. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa de l'Audiència Nacional (AN) María Tardón ha acordat citar com a testimonis el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i l'ex-cap de gabinet de la Delegació del Govern central Gonzalo Sanz en la causa en la qual investiga l'entrada massiva d'immigrants des del Marroc a finals de juliol.
En una interlocutòria recollida per Europa Press, la jutgessa cita Vivas el pròxim 30 de setembre i l'ex-cap de gabinet l'1 d'octubre, mateix dia en el qual convoca com a testimoni el cap de la policia local de Ceuta.
Tardón també acorda, entre altres diligències, sol·licitar a organismes policials i militars les alertes i anàlisis de riscos que van poder emetre en relació amb aquests fets i, en cas positiu, els destinataris i el mitjà utilitzat per comunicar-ho, amb la data i hora que van tenir lloc.