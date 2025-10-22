L'Audiència Nacional absol Villarejo per l'encàrrec d'un empresari contra Martinsa-Fadesa

La Fiscalia havia reclamat 23 anys i 6 mesos de presó per al comissari jubilat
MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional ha absolt el comissari José Manuel Villarejo dels delictes que estava acusat per l'encàrrec realitzat el 2011 per l'empresari José Moya perquè l'ajudés a resoldre el conflicte que mantenia amb la companyia Martinsa-Fadesa i amb el seu president, Fernando Martín, per recuperar la inversió de 100 milions d'euros que havia fet a la immobiliària.
A la sentència, recollida per Europa Press, el tribunal absol també al seu soci Rafael Redondo dels delictes de suborn passiu propi, descobriment i revelació de secrets a tercers (comeses per funcionari públic en el cas del comissari) i de falsedat en document mercantil.
La Fiscalia va assenyalar al judici que Villarejo "va aprofitar la seva condició policial" per a aquest encàrrec, pel qual va reclamar 23 anys i 6 mesos de presó per al comissari jubilat, i 18 anys i 9 mesos per a Redondo.
Villarejo va demanar ser absolt al·legant que no existeix "la més mínima prova", va qualificar l'acusació de "construcció artificiosa" i va indicar que va ser una "activitat purament privada".