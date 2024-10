L'Audiència de Madrid rebutja tancar el 'cas Begoña Gómez' però l'acota i deixa fora el bloc relatiu a Globalia

MADRID 7 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat al jutge Juan Carlos Peinado que delimiti la investigació que dirigeix contra Begoña Gómez, esposa del president del Govern central, Pedro Sánchez, per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis.

En una interlocutòria, recollida per Europa Press, els magistrats de la Secció 23 han precisat que la investigació del Jutjat d'Instrucció 41 de Madrid haurà de deixar fora el bloc relatiu a Globalia i el rescat d'Air Europa, per la qual cosa el jutge només podrà continuar indagant en la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid i en els contractes que es troben sota sospita.

L'Audiència Provincial ha atès a la petició de la Fiscalia, que va presentar un recurs en el qual demanava es concretés l'objecte del procediment en considerar que el jutge estava dirigint una "causa general".

Estava previst que l'Audiència Provincial es reunís el passat 30 de setembre, però aquest mateix dia els magistrats es van adonar que els faltava el recurs de Begoña Gómez, per la qual cosa van suspendre la deliberació. Encara que s'esperava que les discussions no tornessin a reprendre's fins a dins de "3 o 4 setmanes", finalment han deliberat aquest dilluns després d'haver rebut del jutjat el "testimoni complet" del cas.

A més d'estudiar el recurs de la Fiscalia, els magistrats també han deliberat sobre el recurs de la defensa de Gómez --exercida per l'exministre socialista Antonio Camacho--, que sol·licitava arxivar el cas en entendre que Peinado duia a terme una "investigació universal".

La defensa es va basar en la interlocutòria on el jutge va assenyalar que indagava en tot el que Gómez havia fet des que el seu marit era president del Govern espanyol, amb l'únic límit que aquests fets vinguessin recollits en la denúncia inicial de Manos Limpias i els que són competència exclusiva de la Fiscalia Europea. Els magistrats han desestimat el recurs.

Cal recordar que, al marge del resolt per l'Audiència Provincial aquest dilluns, el jutge té damunt la taula una nova querella on s'acusa a la dona de Sánchez de fer-se amb un 'programari' desenvolupat per la UCM.