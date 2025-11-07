L'Audiència de Madrid ratifica el processament de González Amador pel presumpte frau fiscal

MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Provincial de Madrid ha confirmat el processament d'Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, per la presumpta comissió de dos delictes fiscals en concurs medial amb un altre de falsedat documental en la causa per un presumpte frau fiscal en els exercicis del 2020 i 2021.
Així consta en una interlocutòria, a la que ha tingut accés Europa Press, en la qual els magistrats de la Secció Tercera desestimen el recurs d'apel·lació interposat per González Amador i de Maxwell Cremona Ingeniería i Procesos Sociedad para el fomento del Medioambiente S.L., contra la interlocutòria de procediment abreujat dictat el maig passat pel Jutjat d'Instrucció número 19 de Madrid.
En el recurs se sol·licitava la nul·litat d'aquesta resolució en el qual l'anterior magistrada acordava continuar la causa pels tràmits del procediment, pas previ a l'obertura de judici oral que ja es va dictar.