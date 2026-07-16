L'Audiència de Madrid corregeix Peinado i torna el passaport a Begoña Gómez tot i que manté el judici amb jurat

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Arxiu
MADRID 16 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat l'aixecament de les mesures cautelars imposades pel jutge Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, dona del president espanyol, Pedro Sánchez, la qual cosa suposa anul·lar l'entrega del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de signar cada quinze dies davant l'autoritat judicial, si bé ha confirmat la decisió de l'instructor d'un judici amb jurat popular.
En una interlocutòria, el tribunal madrileny ordena mantenir el judici amb jurat contra la dona de Sánchez, tot i que únicament per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics, dos menys dels que el jutge l'acusa.