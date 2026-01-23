L'Audiència de la Corunya absol l'exdirector de seguretat en la circulació d'Adif per l'accident d'Angrois

Álvaro Ballesteros - Europa Press - Arxiu
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA (LA CORUNYA), 23 (EUROPA PRESS)
L'Audiència de la Corunya confirma la condemna al maquinista del tren Alvia que va descarrilar a Angrois (la Corunya) fa 13 anys i va provocar 80 morts i 143 ferits, i absol l'exdirector de seguretat en la circulació d'Adif, l'administrador de la infraestructura ferroviària.
Tots dos van ser condemnats en la causa de l'accident per 79 delictes d'homicidi --la jutgessa comptabilitza un mort menys, en produir-se un temps després-- i per 143 de lesions per imprudència professional greu.