L'Audiència confirma el judici a 5 policies per la pèrdua d'un ull de Roger Español l'1-O

Òmnium i l'ANC són l'acusació popular i Irídia exercirà d'acusació particular i popular



BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha desestimat els recursos d'apel·lació que va interposar l'Advocacia de l'Estat i ha confirmat que aniran a judici els cinc policies processats per la pèrdua de l'ull de Roger Español a causa d'una bala de goma durant l'1-O.

En una interlocutòria, consultada per Europa Press aquest dilluns, expliquen que un dels policies és l'escopeter que suposadament va disparar la bala de goma que va ferir Español; tres eren comandaments responsables de l'operatiu de la Policia Nacional a l'Escola Ramon Llull de Barcelona, i al cinquè presumptament se li atribueixen altres lesions.

Sobre els recursos de l'Advocacia de l'Estat, el jutge ha assegurat que hi ha una "reiteració d'arguments innecessària" i tampoc no s'especifica ningú que hagi patit cap dany per l'actuació policial dels agents.

"Només s'esmenta una persona amb samarreta verda que, pel que sembla, va ser agredida pels agents, però no està ni identificada ni concretades lesions que els siguin imputables", ha afegit.

"FALTA DE CONCRECIÓ"

El jutge també ha sostingut que hi ha "falta de concreció de conducta típica" i omissió de dades i fets rellevants que resulten de la instrucció i que justifiquen l'ocupació progressiva de mitjans com les defenses o pilotes de cautxú.

"L'actuació policial es considera desproporcionada pel jutge d'instrucció i contrària a les circulars i protocols establerts per a l'ús de la força i del material antiavalots", ha assegurat.

El jutjat d'instrucció 7 de Barcelona va obrir una investigació i, un cop acabada, ha enviat el cas a l'Audiència de Barcelona que, al seu torn, ha instat les acusacions que presentin les seves peticions de condemna.

Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) exerciran l'acusació popular del cas, mentre que l'associació Irídia - Centre per a la Defensa dels Drets Humans serà acusació particular i popular.