L'Audiència de Barcelona valora aquest dimarts si deixar en llibertat a Dani Alves

Es preveu que assisteixi per videoconferència mentre les protestes de funcionaris les han impedit



BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

La secció 21 de l'Audiència de Barcelona valorarà la petició de la defensa del futbolista Dani Alves per deixar-lo en llibertat amb una vista aquest dimarts que ha agendat per les 9 hores.

La vista s'ha convocat a sol·licitud de la seva defensa, que exerceix l'advocada Inés Guardiola, després que el jugador sigués condemnat a quatre anys i mig de presó per agressió sexual, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Estan convocats la Fiscalia i els advocats de les parts, mentre que la previsió és que Alves la seguirà per videoconferència des de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Es dona la circumstància que les protestes de funcionaris de presons que segueixen des del dijous passat han impedit que els presos de la presons bloquejades surtin de les cel·les i facin vida en el mòdul, i també que es traslladi als presos als jutjats i que assisteixin per videoconferències amb els tribunals, com la prevista per Alves.

Fonts judicials han assenyalat que per poder celebrar la vista del dimarts és necessari que el futbolista pugui escoltar el que es diu a la sala, de manera que en cas que Alves no pugui connectar-se a la videoconferència des de Brians 2 el tribunal decidirà què fer amb la convocatòria.

La presó de Brians 2, on està Alves, no ha pogut obrir les cel·les aquest dilluns a primera hora per falta de personal però sí ha pogut fer-ho més tard després que un dispositiu de Mossos d'Esquadra hagi habilitat l'accés, de manera que els presos no han pogut fer vida ordinària però sí sortir de les cel·les.