L'Audiència de Barcelona rebutja les recusacions contra l'instructor del cas Volhov

Alay va demanar apartar-lo després de pronunciar-se en una televisió alemanya sobre la trama russa del procés



BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha desestimat les recusacions que el cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, va presentar contra el jutge Joaquín Aguirre, instructor del cas Volhov.

L'advocat d'Alay, Gonzalo Boye, va presentar les recusacions contra el titular d'instrucció 1 de Barcelona en la peça principal i en dues de separades (entre les quals la que indagava sobre la trama russa del procés, amb la investigació ja tancada per ordre del tribunal), i en una interlocutòria consultada per Europa Press aquest dimecres el tribunal les rebutja totes tres.

En la petició per apartar el jutge, Alay esgrimia l'entrevista que Aguirre va fer a la televisió pública alemanya al gener, en la qual va dir sobre la suposada trama russa del procés sobiranista: "Es tractaria de la influència de Rússia en el procés d'independència de Catalunya, donant suport al procés d'independència, amb la finalitat que Rússia desestabilitzés, primer, la democràcia espanyola i obrint la porta posterior a la infiltració en totes les democràcies liberals d'Europa Occidental".

També feia referència a unes paraules del jutge durant unes declaracions al jutjat el maig del 2022, en què va afirmar que "Puigdemont es va cagar a les calces" i ho va qualificar de feble i covard.

Els magistrats de l'Audiència de Barcelona consideren que l'entrevista d'Aguirre "es limita a donar una descripció genèrica del que a parer seu és l'objecte de la peça separada 2" sobre la trama russa.

DECLARACIONS "CRIDANERES"

"Utilitza el temps verbal condicional, la qual cosa denota que el que es tracta és d'una simple hipòtesi d'investigació, sense que s'al·ludeixi a la pràctica de cap diligència sumarial ni al resultat de les diligències practicades, ni tan sols apunta a aquells indicis en els quals basa les seves afirmacions" i afegeixen que no explica res que no s'hagués fet públic abans.

Admeten que "les seves declaracions poden resultar cridaneres, però són innòcues perquè no revelen res del que s'ha actuat", i consideren que les seves paraules no suposen una opinió o idea personal relacionada amb la causa.

Respecte a les expressions d'Aguirre durant la declaració de Víctor Terradellas al jutjat, el tribunal recorda que la sessió va durar 184 minuts, amb un to que qualifiquen d'educat i distès, i valoren que "les preguntes i consideracions de l'instructor en aquella declaració es podran considerar més o menys necessàries o pertinents, però no poden ser motiu per considerar que s'ha produït la causa de recusació".